Алматы. 27 марта. КазТАГ — Динара Жаркеева. Сайт с базой водителей общественного транспорта разработали в Алматы, сообщил руководитель управления городской мобильности Сагындык Телибаев.

«Центром разработан учетный реестр водителей общественного транспорта Алматы. В базу внесены данные 3416 водителей», — сказал Телибаев на общественном совете в среду.

Так, в базе отражаются данные водителей о месте работы, трудовой стаж, наличие правонарушений, штрафов, отзывы пассажиров, характеристики администрации автопарков.

По этим данным составляется рейтинг водителей и формируется «черный список» водителей.

«Данный сайт могут использовать пассажиры, потенциальные водители. На сайте можно прочитать информацию о проекте, подать заявку на работу, пассажиры могут оставить отзыв о работе водителя», — добавил глава управления.