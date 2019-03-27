Сайт с базой водителей общественного транспорта разработали в Алматы

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Алматы. 27 марта. КазТАГ — Динара Жаркеева Сайт  с базой водителей общественного транспорта разработали в Алматы, сообщил руководитель управления городской мобильности Сагындык Телибаев.

«Центром разработан учетный реестр водителей общественного транспорта Алматы. В базу внесены данные 3416 водителей», — сказал Телибаев на общественном совете в среду.

Так, в базе отражаются данные водителей о месте работы, трудовой стаж, наличие правонарушений, штрафов, отзывы пассажиров, характеристики администрации автопарков.

По этим данным составляется рейтинг водителей и формируется «черный список» водителей.

«Данный сайт могут использовать пассажиры, потенциальные водители. На сайте можно прочитать информацию о проекте, подать заявку на работу, пассажиры могут оставить отзыв о работе водителя», — добавил глава управления.

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