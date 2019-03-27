Продолжить разъяснение решения о переименовании столицы поручил Токаев

Астана. 27 марта. КазТАГ – Продолжить разъяснение решения о переименовании столицы из Астаны в Нур-Султан поручил президент Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба главы государства.

«Переименование столицы и улиц городов является историческим событием, подчеркивающим особые заслуги нашего Елбасы, как основателя независимого Казахстана. Это – проявление исторической справедливости в отношении заслуг первого президента Республики Казахстан. В связи с этим, я поручаю акиму столицы отрегулировать работу всех заинтересованных служб и ведомств в части переименования главного города страны. Поручаю министру информации продолжать разъяснения данного решения», — сказал Токаев в среду на совещании в Акорде с участием акимов областей, столицы, а также Алматы и Шымкента.

Глава государства поручил МВД, пограничной службе КНБ «не создавать никаких препятствий и бюрократических проволочек по ранее выданным визам и разрешительным документам до завершения срока их действия в связи с переименованием столицы».

«Особое внимание следует обратить на основные пограничные пункты перехода, в том числе аэропорты, вокзалы, железнодорожные станции. Поручаю администрации президента обеспечить контроль за исполнением данной работы. Важно разъяснить населению, что все связанные с переименованием вопросы будут осуществляться естественным образом, не причиняя неудобств населению», — добавил президент.

Напомним, 20 марта президент Токаев после принесения клятвы на Конституции Казахстана, предварявшей его вступление в новую должность, выдвинул в своей первой официальной речи на посту главы государства идею переименовать Астану в Нур-Султан.

Спустя несколько часов парламент во втором чтении принял поправки в Конституцию для переименования столицы Казахстана. Сейчас в части 3 статьи 2 основного закона закреплено, что «столицей Казахстана является город Астана», а в части 3.1. сказано, что «в пределах города Астаны может быть установлен особый правовой режим в финансовой сфере в соответствии с конституционным законом».

Маслихат столицы идею переименования столицы в тот же день поддержал.

23 марта Токаев подписал поправки в Конституцию и указ о переименовании столицы из Астаны в Нур-Султан.