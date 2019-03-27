Токаев выразил уверенность в дальнейшем укреплении двустороннего сотрудничества РК и КНР

Алматы. 27 марта. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с чрезвычайным и полномочным послом КНР в Казахстане Чжаном Сяо, сообщается на сайте Акорды.

«В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев отметил поступательный характер развития казахстанско-китайских отношений и выразил уверенность в их дальнейшем укреплении на благо народов двух стран», — говорится в информации.

В свою очередь, посол КНР передал Токаеву поздравления председателя КНР Си Цзиньпина в связи с вступлением в должность президента РК, а также заверил, что приложит все усилия для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в духе дружбы и стратегического партнерства.