ЕБРР рассматривает возможность выдачи кредита до $225 млн на строительство БАКАД

Алматы. 27 марта. КазТАГ – ЕБРР рассматривает возможность предоставления кредита до $225 млн для реализации строительства Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги (БАКАД), сообщается в информации, опубликованной на сайте ЕБРР.

«ЕБРР рассматривает возможность предоставления кредита на сумму до 225 млн долларов США. Ожидается, что остаток основного долга будет предоставлен другими международными финансовыми институтами. Общая стоимость проекта оценивается примерно в 750 млн долларов США. Предоставление инвестиций включает выдачу долгового финансирования для строительства и эксплуатации 66 км кольцевой дороги вокруг Алматы в Казахстане, которая будет осуществляться ТОО «Bakad Investment and Operation»», — указывается в информации.

По данным ЕБРР, ТОО «Bakad Investment and Operations» принадлежит Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.S. (33,3%), Makyol Insaat Sanayi Turizm ve Ticaret A.S. (33,3%), SK Engineering and Construction (33,3%), Korea Expressway Corporation (0,10%).