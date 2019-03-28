Абылкасымова и Биртанов стали зампредами Нацбанка Казахстана

Новости 44 0
Сначала должны быть дети, а потом семья Сначала должны быть дети, а потом семья
4494

Астана. 28 марта. КазТАГ Мадина Абылкасымова и Есжан Биртанов назначены заместителями председателя Национального Банка Казахстана, сообщает Акорда.

«Распоряжениями Главы государства назначены: Биртанов Есжан Амантаевич заместителем Председателя Национального Банка Республики Казахстан; Абылкасымова Мадина Ерасыловна заместителем Председателя Национального Банка Республики Казахстан», — говорится в сообщении в четверг.

Абылкасымова в последние годы работала министром труда и соцзащиты и первым вице-министром национальной экономики.

Биртанов в последние годы работал председателем правления АО «Национальная инвестиционная корпорация Национального Банка» и управляющим директором АО «НУХ «Байтерек».

Похожие материалы:

  1. Назначен первый вице-министр сельского хозяйства Казахстана
  2. Бисимбаев назначен помощником первого президента Казахстана
  3. Экс-аким Талдыкоргана назначен вице-министром нацэкономики
  4. Кредитная лазейка спасла главу Нацбанка Казахстана от долговых обязательств
  5. Абылкасымова назначена первым вице-министром нацэкономики

Новости партнеров

Загрузка...