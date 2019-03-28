Крушение вертолета в Кызылординской области: министр обороны прибыл к месту ЧП

Астана. 28 марта. КазТАГ – На вертолете армейской авиации министр обороны Нурлан Ермекбаев прибыл к месту крушения вертолета Ми-8, принял доклады специалистов, работающих на месте происшествия, сообщает пресс-служба минобороны.

«В ходе посещения министр обороны поручил: приостановить полеты однотипных вертолетов (Ми-8, Ми-17, Ми-171) до полного выяснения причин авиационной катастрофы, а также приостановить действия, предполагающие применение этих типов вертолетов в ходе учения «Алтын Жебе»; организовать и провести всестороннее объективное расследование авиационной катастрофы, дать оценку действиям всех служб и должностных лиц, участвовавших в обеспечении полета; установить все обстоятельства, приведшие к авиационной катастрофе», — говорится в сообщении в четверг.

Согласно информации, также отдано поручение организовать дополнительные тренажи с летным и инженерно-техническим составом по порядку действия при попадании в опасные явления погоды.

«Дополнительно дано поручение обеспечить поиск и скорейшую идентификацию, судмедэкспертизу и по согласованию со следственными органами доставку тел к местам погребения. Во взаимодействии с местными исполнительными органами решить вопрос выделения участков для погребения и обеспечить захоронение военнослужащих с соблюдением воинского ритуала», — указывается в пресс-релизе.

По данным ведомства, особое внимание акцентировано на вопросах обеспечения всех социальных гарантий и оказания необходимой психологической, материальной и иной помощи родным и близким погибших военнослужащих, реализацию всех положенных по закону социальных гарантий и выплат.

«Принято решение закрепить за семьями погибших ответственных должностных лиц из числа командного состава для решения социальных вопросов, организации шефства и помощи членам семей военнослужащих. На месте трагедии продолжает работу специально созданная комиссия министерства обороны», — заключается в сообщении.

Напомним, 27 марта в 17.35 на пульт «112» поступило сообщение о крушении вертолета МИ-8 ВВС СВО ВС РК в Жалагашском районе Кызылординской области. Вертолет при неизвестных обстоятельствах упал и полностью сгорел. На борту находились 13 человек экипажа, сообщалось о погибших. 28 марта в МО РК сообщили, что погибли все 13 человек.

В минобороны уточнили, что вертолет следовал в составе звена из четырех боевых вертолетов из города Актау в город Шымкент. Перелет проходил в рамках комплексной проверки и учений специальных подразделений «Алтын жебе» в темное время и в сложных метеорологических условиях. В ведомстве отметили, что приказом министра обороны Нурлана Ермекбаева сформирована и направлена к месту крушения специально созданная комиссия минобороны. Министерством обороны совместно с МВД начато расследование причин и обстоятельств крушения.

Инцидент прокомментировал президент Касым-Жомарт Токаев. Он пообещал оказать материальную помощь родным погибших.

28 марта стало известно, что крушение военного вертолета в Кызылординской области расследуют под контролем генеральной прокуратуры РК. В этот же день минобороны опубликовало список 13 погибших военнослужащих.