Аким Жамбылской области представил Токаеву отчет о социально-экономическом развитии региона

Астана. 28 марта. КазТАГ — Аким Жамбылской области Аскар Мырзахметов представил президенту РК Касым-Жомарту Токаеву отчет о социально-экономическом развитии региона, сообщает пресс-служба главы государства.

«(Токаев провел – КазТАГ) встречу с акимом Жамбылской области Аскаром Мырзахметовым. Главе государства был представлен отчет о социально-экономическом развитии региона и результатах выполнения поручений Елбасы в рамках текущего послания народу Казахстана и XVIII съезда партии «Нұр Отан», — говорится в сообщении Акорды в четверг.

Кроме того, президент Казахстана подчеркнул важность своевременного и эффективного выполнения государственных программ, а также реализации мер по социальной поддержке населения.

«По итогам встречи Токаев дал ряд конкретных поручений», — добавили в Акорде.