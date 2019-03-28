Жумагалиев проинформировал Токаева о планах МЦРОАП на среднесрочный период

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Астана. 28 марта. КазТАГПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с министром цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Аскаром Жумагалиевым, сообщает Акорда.

«В ходе встречи Жумагалиев проинформировал президента Казахстана о результатах деятельности ведомства и планах на среднесрочный период», — говорится в сообщении в четверг.

Согласно информации, глава государства обратил внимание на важность качественной реализации поставленных перед ведомством задач по повышению уровня и технологической модернизации оборонной промышленности и аэрокосмической сферы.

«Токаев также указал на необходимость последовательного и всестороннего внедрения цифровых технологий. В завершение глава государства дал ряд конкретных поручений», — заключается в пресс-релизе.

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