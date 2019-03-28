Досаев доложил Токаеву о текущей ситуации на валютно-финансовом рынке

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Астана. 28 марта. КазТАГ Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем Национального банка Ерболатом Досаевым, сообщает Акорда.

«Главе государства было доложено о текущей ситуации на валютно-финансовом рынке и проводимой работе по кредитованию и оздоровлению финансового сектора страны. Председатель Национального банка также проинформировал президента Казахстана о факторах, влияющих на изменение курса национальной валюты», — говорится в сообщении в четверг.

Согласно информации, Токаев подчеркнул необходимость проведения соответствующего надзора в данной сфере со стороны Нацбанка.

В завершение встречи президент дал ряд конкретных поручений.

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