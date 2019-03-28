Генпрокурор отчитался о деятельности правоохранительных органов РК перед президентом

Астана. 28 марта. КазТАГ – Генеральный прокурор РК Гизат Нурдаулетов отчитался о деятельности правоохранительных органов страны перед президентом Касым-Жомартом Токаевым, сообщает пресс-служба главы государства.

«(Токаев провел – КазТАГ) встречу с генеральным прокурором Гизатом Нурдаулетовым. В ходе встречи главе государства был представлен отчет о деятельности правоохранительных органов страны», — говорится в сообщении Акорды в четверг.

Также сообщается, что президент Казахстана подчеркнул особую роль прокуратуры как надзорного органа страны за соблюдением норм законодательства, прав и законных интересов граждан.

«В завершение Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений», — резюмируется в сообщении.