Главы МИД Казахстана и Китая обсудили ситуацию этнических казахов

Астана. 28 марта. КазТАГ – Министр иностранных дел Казахстана Бейбут Атамкулов в ходе встречи в Пекине обсудил с министром иностранных дел Китая Ван И ситуацию с этническими казахами, проживающими в КНР, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства РК.

«Отдельным пунктом переговоров был вопрос о ситуации с этническими казахами, проживающим на территории КНР. Была подчеркнута взаимная заинтересованность в решении возникающих вопросов путем рабочих контактов между МИД двух стран и достигнута договоренность об активизации деятельности консульских служб», — говорится в сообщении, распространенном в четверг.

Ранее Атамкулов сообщал, что более тысячи находящихся в китайских тюрьмах казахстанцев обратились в МИД РК.

«В наше министерство поступило более тысячи заявлений от граждан, которые находятся в исправительных учреждениях Китая. По этим заявлениям мы работаем персонально, узнаем об их состоянии. Проводится работа персонально с каждым, потому что у каждого человека – своя история», — сообщил сказал Атамкулов.