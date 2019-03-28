Казахстан и Китай подтвердили неизменность курса стратегического партнерства

Астана. 28 марта. КазТАГ – Министр иностранных дел Казахстана Бейбут Атамкулов и министр иностранных дел КНР Ван И подтвердили неизменность курса стратегического партнерства двух стран в ходе встречи в Пекине, сообщает пресс-служба МИДа РК.

«В ходе визита глава внешнеполитического ведомства провел двусторонние переговоры с членом Государственного совета, министром иностранных дел КНР Ван И», — говорится в сообщении в четверг.

Согласно информации, стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития казахстанско-китайского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также обменялись мнениями по широкому спектру проблем международной повестки дня.

«Подтверждаем приверженность курсу на укрепление и углубление отношений нового этапа всестороннего стратегического партнерства», — сообщил Атамкулов. При этом он подчеркнул, что «отношения между Казахстаном и Китаем являются примером взаимовыгодного и эффективного взаимодействия».

По данным пресс-службы, в свою очередь, китайская сторона высоко отметила историческую роль первого президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева в установлении всестороннего казахстанско-китайского стратегического партнерства, углублении сотрудничества по совместному строительству инициативы «Пояс и путь».

«Во время переговоров особый акцент был сделан на практическом взаимодействии двух стран в формате межрегионального и приграничного партнерства, а также индустриально-инвестиционной сфере, области цифровизации и технологической модернизации экономики. Значительное внимание уделено эффективному сопряжению инициативы «Экономического пояса Шелкового пути» с Новой экономической политикой «Нұрлы жол» и интеграционными программами Евразийского экономического союза», — указывается в пресс-релизе.

По сообщению казахстанского МИДа, наряду с этим главы внешнеполитических ведомств Казахстана и КНР рассмотрели вопросы сотрудничества в рамках таких международных организаций и интеграционных объединений, как ООН, ШОС, СВМДА и др., обеспечения стабильности и безопасности в Центральной Азии, а также обменялись мнениями по проблематике трансграничных водных ресурсов.

По итогам переговоров был подписан меморандум о сотрудничестве между внешнеполитическими ведомствами РК и КНР на 2020-2022 годы.