Казахстанский сенат выбрал преемника Назарбаевой на посту главы комитета

Астана. 28 марта. КазТАГ – Сенат парламента Казахстана выбрал главу комитета по международным отношениям, обороне и безопасности, который ранее возглавляла Дарига Назарбаева, передает корреспондент агентства.

«Предлагаю избрать председателем постоянного комитета по международным отношениям, обороне и безопасности сената парламента Мухтара Кул-Мухаммеда. Он является известным государственным и общественным деятелем, был первым заместителем председателя партии «Нур Отан», а также был на очень ответственных должностях. Он опытный, квалифицированный депутат. Я думаю, вы все поддержите мое предложение», — сказала спикер сената Назарбаева на пленарном заседании в четверг.

Сенаторы предложение главы палаты поддержали.

Кул-Мухаммед является сенатором с февраля 2018 года. До этого с мая 2016 года до февраля 2018 года он был первым заместителем партии «Нур Отан», а еще раньше – с мая 2015 года по май 2016 года – советником президента.