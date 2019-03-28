Астана. 28 марта. КазТАГ — Каладу с более 400 кг рыбы осетровых пород обнаружили морские пограничники на Каспии, сообщает пресс-служба погранслужбы (ПС) КНБ РК.

«Вчера пограничный катер «Сардар» регионального управления береговой охраны при выполнении задачи по охране и защите морских рубежей страны обнаружил и выбрал каладу длиной 12 тыс. м, изъято 6 тыс. шт. крючьев, в результате чего в море было выпущено около 400 кг рыбы осетровых пород», — говорится в сообщении в четверг.

В погранслужбе отметили, что пограничники предотвратили ущерб государству на сумму около Т100 млн.

«В общей сумме за последние два месяца пограничниками был предотвращен ущерб государству на сумму Т293 млн. Конфисковано орудий браконьерского промысла на сумму Т6,5 млн», — добавили в ПС КНБ РК.