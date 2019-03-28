Пожар на «Каламкасе» произошел из-за упущений со стороны недропользователя и госорганов – сенатор

Астана. 28 марта. КазТАГ – Депутат сената Тлеубек Мукашев считает, что пожар на месторождении «Каламкас» в Мангистауской области произошел из-за упущений со стороны недропользователя и госорганов, передает корреспондент агентства.

«Нанесен не только экономический ущерб на стратегически важном объекте, но и непоправимый ущерб экологии каспийского региона. Полагаю, что такая ситуация стала возможной вследствие упущений как со стороны компании, занимающейся разведкой и добычей нефти на месторождении «Каламкас», так и государственных органов, на которых законодательно возложены вопросы формирования и реализации государственной политики в области недропользования, пожарной и промышленной безопасности», — говорится в запросе Мукашева на имя премьера Аскара Мамина.

Более того, добавил парламентарий, «время необходимое для локализации аварии, произошедшей еще 13 марта, оказалось упущенным, не был задействован потенциал необходимых сил и средств для ликвидации аварии, только лишь после возгорания грифона проблема приобрела необратимый характер».

«Налицо нарушение правил охраны и использования недр. Необходимо отметить, что задействованные как государственные, так и частные силы пожаротушения не обладают всеми необходимыми средствами и возможностями способными ликвидировать аварию подобного масштаба. Вышеизложенная ситуация показала, что не в должной мере осуществляется государственный надзор в области промышленной безопасности, направленный на предупреждение вредного воздействия опасных производственных факторов, возникающих при авариях, инцидентах на опасных производственных объектах», — отметил сенатор.

Наряду с этим, по словам депутата, «наблюдается слабый государственный надзор за готовностью опасных производственных объектов и организаций, эксплуатирующих опасные технические устройства, к проведению работ по ликвидации и локализации аварий и их последствий».

«Кроме того, отсутствует должная координация деятельности аварийно-спасательных служб и формирований, а также негосударственных противопожарных служб в целях оперативного привлечения необходимых сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Более того, единственная в республике государственная профессиональная военизированная аварийно-спасательная служба, имевшая в своем составе 13 филиалов с дислокацией во всех промышленных регионах страны, основной деятельностью которой являлось ликвидация пожаров подобного уровня, была приватизирована в 2018 году», — подчеркнул парламентарий.

Он назвал необходимым провести расследование и установить причины аварии с привлечением виновных лиц к ответственности.

«Наряду с этим, просим в установленном законом порядке дать ответ на следующие проблемные вопросы: 1. Какие меры правительство планирует предпринять по недопущению подобных ситуаций в будущем? 2. Какова ситуация с обслуживанием всех существующих опасных производственных объектов в республике профессиональными аварийно-спасательными службами и формированиями по ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий? 3. Какой уровень готовности профессиональных аварийно-спасательных служб и формирований, в том числе обеспечения необходимой техникой, оборудованием, средствами страховки и индивидуальной защиты для проведения аварийно-спасательных работ?» — сказано в депутатском запросе.

Напомним, 25 марта в 7.10 в дежурно-диспетчерскую службу ДЧС Мангистауской области поступило сообщение, что в Мангистауском районе на нефтяном месторождении «Каламкас» АО «МангистауМунайГаз» в одной из скважин происходит открытое горение газоводопроявления грифона высотой 10 м на площади 900 кв.м. Отмечалось, что жертв и пострадавших нет. На месте тушения пожара организован оперативный штаб под руководством начальника ДЧС Мангистауской области Куанара Базарбаева.

26 марта в пресс-службе АО НК «Казмунайгаз» сообщили, что пожар на месторождении не могут локализовать из-за отсутствия подъездных путей к очагу возгорания.

Пожару предшествовала авария на буровой. В частности, 24 марта стало известно, что 13 марта в 17.30 на месторождении «Каламкас» при бурении ТОО «Инженерная Буровая Компания «Си Бу» (Актау) скважины №8237 с проектной глубиной 903 м произошла внештатная ситуация с выбросом газоводяной смеси. В минэнерго Казахстана уверяли, что ликвидация последствия происшествия ожидается к вечеру 24 марта.

26 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что взял ситуацию на «Каламкасе» под личный контроль.

28 марта в минэнерго сообщили, что пожар на месторождении прекратился.

Также в ведомстве сообщили, что РГП «Казгидромет» произвело внеплановый отбор проб атмосферного воздуха и почвы на границе санитарно-защитной зоны месторождения, морской воды Каспийского моря в районе месторождения. Как заверили в минэнерго, превышений предельно допустимых норм вредных веществ выявлено не было.

В АО «НК «КазМунайГаз» (КМГ) тоже прокомментировали ситуацию, заявив, что «материальный ущерб, по предварительным данным, незначительный».