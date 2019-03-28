В РФ пресечен ввоз более 104 тонн растительной продукции из Казахстана и Кыргызстана

Алматы. 28 марта. КазТАГ – Пресечено восемь попыток незаконного ввоза в Оренбургскую область РФ растительной продукции из Казахстана и Кыргызстана, сообщается на сайте Россельхознадзора.

«С 19 по 27 марта управление Россельхознадзора по Оренбургской области совместно с ПУ ФСБ России по региону на российско-казахстанском участке государственной границы РФ, по направлению к пунктам пропуска «Маштаково», «Сагарчин» и «Орск», пресекло восемь попыток незаконного ввоза на территорию России 104,1 тонн подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска из Казахстана и Кыргызстана. Кроме того, было задержано 2230 штук саженцев», — говорится в сообщении.

Так, установлено, что из Кыргызстана в сопровождении недействительных фитосанитарных сертификатов ввозились белокочанная капуста, орехи грецкие в скорлупе, чернослив и семена тыквы продовольственной.

«Недействительные фитосанитарные сертификаты были обнаружены на орехи макадамия и пекан китайского происхождения, а также на саженцы яблони, груши, винограда, черешни, абрикосов, роз и туи казахстанского происхождения. Без маркировки и навалом ввозилось 17 тонн казахстанской и 20,5 тонн кыргызской капусты белокочанной. Без фитосанитарного сертификата, подтверждающего качество, безопасность и страну происхождения продукции ввозились лук репчатый, финики сушеные, бананы свежие, киви и мандарины (23,8 тонн) из Казахстана», — уточняется в сообщении.

Согласно информации, виновные лица привлечены к адмответственности, согласно статье 10.2 КоАП РФ.

«Был осуществлен возврат восьми автотранспортных средств с подкарантинной продукцией с территории РФ в страны отправления», — указывается в сообщении.