Атырау. 28 марта. КазТАГ — Запретить в ближайшие три года ловить мелкоячейными неводами на Урале предложили в Атырау, передает корреспондент агентства.

«В корне надо пересмотреть вопрос выделения лимита на вылов рыбы в сторону уменьшения, конечно, с рекомендации науки. Сегодня надо решать этот вопрос, обращаться в министерство сельского хозяйства. Говорить, что ситуация с гибелью рыбы не повлияла на общие запасы, абсурдно. Для того, чтобы обеспечить воспроизводство рыбных запасов, необходимо не уничтожать молодь. Для этого необходимо запретить в ближайшие три года ловить мелкоячейными неводами. Такая практика была на Урале, когда резко сократились запасы воблы, судака», — сказал ветеран рыбной отрасли Бостан Сулейменов на слушаниях в Атырау.

Также он отметил, что Урал остался бесхозным.

«За рыбодобывающими предприятиями закрепляются определенные участки, где они ведут лов, больше они ничем не занимаются. Урал остался бесхозным. Никто за него не отвечает, никто им не занимается. Для этого необходимо пересмотреть сам порядок закрепления участков за рыбохозяйственными организациями. Он должен отвечать за тот участок, на котором ведет лов, в том числе и по противозаморным мероприятиям, мелиоративным работам», — отметил Сулейменов.

Напомним, в конце 2018 года в Урале была отмечена массовая гибель рыбы. По факту гибели рыбы было заведено два уголовных дела по ч. 2 ст. 328 (загрязнение поверхностных вод, причинившие крупный ущерб окружающей среде) УК РК и ч. 2 ст. 204 (уничтожение чужого имущества, причинившего особо крупный ущерб) УК РК. В данное время ведется следствие, которое определит виновных в произошедшем. Расследование находится на контроле руководителей МВД. Сотрудники полиции и ветеринары контролируют точки сбыта рыбной продукции, экологи ежедневно берут пробы из реки Урал. Случаев отравления рыбой или водой среди населения зафиксировано не было.

17 марта стало известно, что межведомственная комиссия, которая занимается расследованием массовой гибели рыбы, обнаружила пять несанкционированных источников сброса в реку Урал.

20 марта сообщалось, что впервые после массового отравления рыбы в Урале удалось выловить осетров.

«Сегодня, в течение часа, в сети рыбаков ТОО «Амангельды» попались два небольших осетра. Рыбы доставлены на завод. Длина более 60 см, вес – около 3 кг. Обычно первые осетровые шли в реку в конце марта. Факт появления в реке в эти дни осетров – хороший признак», — сообщал директор Урало-Атырауского осетрового рыбоводного завода Гильман Сарсемалиев.