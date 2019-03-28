Корреспондент французской газеты Le Monde в Вашингтоне Жиль Пари ответил на вопросы пользователей Интернета касательно политических последствий отчета Мюллера

Французская газета Le Monde опубликовала статью Жиля Пари под названием «Enquête Russe: « Le rapport Mueller va renforcer l‘emprise de Trump sur le camp républicain » — «Расследование по «российскому делу»: «Отчет Мюллера укрепит контроль Трампа над республиканском лагерем».

В предисловии к ней говорится так: «Наш корреспондент в Вашингтоне Жиль Пари напоминает о том, что другие дела, касающиеся президента США, все еще ведутся».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «Корреспондент газеты Le Monde в Вашингтоне Жиль Пари ответил на вопросы пользователей Интернета касательно политических последствий отчета Мюллера, основные выводы которого в прошлый уикенд обнародовало министерство юстиции США.

Рафаэль: Если я правильно понял, Дональд Трамп лично не контактировал с Россией в ходе своей президентской избирательной кампании. У представителей его команды, с другой стороны, было несколько контактов явно запретного характера, так как некоторые из них оказались обвинены или даже задержаны. Но разве это не может повредить имиджу президента?

Жиль Пари: Действительно, в докладе Мюллера делается вывод о том, что Россия пыталась повлиять на выборы в США, отдавая при этом предпочтение кандидатуре Дональда Трампа, и что она активизировала контакты – с помощью посредников или официальных лиц — с предвыборной командой республиканского кандидата. Но нет никаких оснований утверждать, что существовал заговор.

Некоторые из подвергшихся обвинениям представителей этой команды были осуждены за преступления, не связанные с избирательной кампанией; за преступления, которые раскрылись, можно сказать, случайно. Но все они дали следователям ложные показания касательно своих связей с их российскими собеседниками. Эти обвинительные заключения говорят, по меньшей мере, о том, что у Дональда Трампа было очень плохое окружение, но при этом воздействие таких людей на американскую общественность, в том числе на избирателей Дональда Трампа, которые не ожидают от него преподнесения уроков добродетели, было минимальным.

Ларри: Можно ли говорить о том, что шансы господина Трампа на переизбрание резко увеличились в связи с появлением отчета Мюллера?

Жиль Пари: Расследование по «российскому делу» распалило Вашингтон, но следует остерегаться эффекта «мыльного пузыря», который все еще сохраняет свою силу в федеральной столице. Опубликованные ранее в этом месяце результаты проведенного телеканалом Fox News опроса выявили следующее: менее 10 процентов респондентов заявили, что выводы отчета могут «сильно» изменить их отношение к Дональду Трампу. Отсутствие доказательств, которые позволили бы установить наличие сговора, является отличной новостью для президента, на виду у которого частично подтверждается его собственная версия по самому важному вопросу.

А вот то, что неизменно вызывает удивление при рассмотрении вопроса одобрения его действий, — это стабильность чувств по отношению к нему. Они очень мало изменились со времен его прихода в Белый дом. Отчет Мюллера в ближайшем будущем укрепит контроль Дональда Трампа над республиканским лагерем. Сегодня президент, несомненно, находится в весьма выгодном положении, но сейчас всего лишь март 2019 года, так что до выборов остается еще много времени.

Александр: Демократы требуют опубликовать полный текст отчета. Насколько это реально? И каковыми окажутся политические последствия в случае, если республиканцы откажутся от выполнения такого требования?

Жиль Пари: Отказ опубликовать полный текст отчета или хотя бы пространные выдержки из него в случае, если в нем содержатся засекреченные сведения, привел бы к возникновению негативных последствий для президента. Непонятно, какой у Трампа мог бы быть интерес в сокрытии очень выгодного для него самого документа. Демократы, безусловно, затеют длительный юридический процесс с целью добиться сатисфакции, не имея гарантий на то, что из этого что-то получится. Эта война, наверное, никому не пойдет на пользу».

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