Совбез ООН принял резолюцию по борьбе с финансированием терроризма

Алматы. 29 марта. КазТАГ – Совет безопасности ООН принял резолюцию по борьбе с финансированием терроризма, сообщается на сайте организации.

«Несмотря на достигнутый прогресс в борьбе с финансированием терроризма, группы экстремистов и террористов постоянно совершенствуют свои методы пополнения казны. Для прикрытия своей деятельности они используют законные предприятия и неправительственные организации, а также новейшие методы платежей, например, предоплаченные карты или мобильные активы. Сегодня члены Совета Безопасности приняли новую резолюцию, которая поможет выявлять и пресекать все эти «лазейки», — говорится в сообщении.

Согласно информации, резолюция была одобрена единогласно в минувший четверг в начале заседания Совета Безопасности ООН, прошедшего под председательством министра по делам Европы и иностранных дел Франции Жана-Ива Ле Дриана. В новом документе члены Совета напомнили государствам о необходимости выявлять все каналы финансирования терроризма и привлекать к уголовной ответственности причастных.

«Совбез настоятельно рекомендовал государствам, которые еще не сделали этого, создать подразделения финансовой разведки, повысить транспарентность финансовых операций, а также максимально эффективно использовать потенциал Интерпола. Члены Совета призвали соблюдать международные стандарты, закрепленные в пересмотренных Сорока рекомендациях ФАТФ (Группа разработки финансовых мер) по противодействию отмыванию денег, а также финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения», — указывается в пресс-релизе.