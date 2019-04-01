Какая погода ждет казахстанцев в апреле, рассказали синоптики

Астана. 1 апреля. КазТАГ – В северной половине Казахстана апрель ожидается в пределах климатической нормы, а в южной половине – выше нормы на +1, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«В первой и во второй декадах ожидаются частые северо-западные вторжения с районов Скандинавии и западные вторжения с юга Европейской территории России», — говорится в сообщении в понедельник.

По данным синоптиков, в результате прогнозируются 2 волны похолодания. Понижение температуры воздуха ожидается в середине первой и в первой половине второй декады, когда на севере и северо-западе страны температура воздуха понизится ночью до -3-8, местами -11, днем до 0+5, местами +8, в южной половине – ночью до +5+10, местами 0 градусов, днем до +10+15, местами +20, на западе похолодает в начале первой и второй декад ночью до 0-5, днем до +5+10 тепла. В центре и на востоке волна холода смещается на конец первой и середину второй декады. Температура воздуха понизится ночью до -3-8, местами -11, днем до +5+10 тепла.

«Периоды понижения температуры воздуха будут сменяться волнами потепления. В начале первой и третьей декад в отдельные дни температура воздуха на севере, центре и востоке будет повышаться до +8+13, местами +18, а в юго-западной и южной половине страны до +20+25, местами +15, в начале третьей декады местами воздух прогреется до +30», — отмечается в пресс-релизе.

Согласно информации, количество осадков в апреле предполагается около нормы на большей части республики, меньше нормы – в юго-западной половине и местами в центре республики, больше нормы – местами на востоке и юго-востоке страны.