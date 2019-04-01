КМГ продало Petro-retail сеть АЗС за Т60,5 млрд

Астана. 1 апреля. КазТАГ – АО НК «КазМунайГаз» продало свою 100% долю в компании ТОО «КМГ-Retail», которой принадлежит сеть автозаправочных станций под брендом «КазМунайГаз», за 60,5 млрд тенге, сообщает пресс-служба компании.

«12 декабря 2018 года на сайте веб-портала реестра государственного имущества состоялись электронные торги по продаже 100% доли в ТОО «КМГ– Retail». Информация о торгах, участвовавших в них компаниях, победителе и условиях размещена на сайте www.gosreestr.kz», — говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

Согласно информации, 8 февраля 2019 года был заключен договор о купле-продаже 100% доли в ТОО «КМГ–Retail» с победителем конкурса компанией ТОО «Petro-retail».

«C 1 апреля 2019 года было прекращено действие договора аренды и эксплуатации сети АЗС между ТОО «КМГ–Retail» и ТОО «ҚазМұнайГаз Өнімдері», дочерней компанией КМГ, которая осуществляла эксплуатацию сети АЗС и розничную реализацию нефтепродуктов. Соответственно, с 1 апреля 2019 года эксплуатация АЗС осуществляется новым собственником – ТОО «Petro-retail», — указывается в пресс-релизе.

При этом компания подчеркивает, что одним из условий является сохранение занятости персонала. Так, в течение двух месяцев новый собственник обязуется принять на работу весь производственный персонал ТОО «ҚазМұнайГаз Өнімдері» и его филиалов сроком не менее шести месяцев на текущих условиях.

«Согласно условиям конкурса и договора купли-продажи, торговое название сети АЗС «КазМунайГаз» будет действовать до конца 2019 года. Приватизация сети АЗС соответствует стратегии развития КМГ и осуществляется в рамках программы сокращения доли квази-государственного сектора в экономике в соответствии с принципами Yellow Pages», — говорится в сообщении.