Курс доллара изменился разнонаправленно в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента

Алматы. 1 апреля. КазТАГ – Курс доллара США относительно данных за пятницу в понедельник изменился разнонаправленно в пунктах обмена валют Астаны, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Астане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т378,7, а продажи – Т381,4.

В Алматы в обменниках $1 покупают в среднем по Т380,1, а продают по Т381,8.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в пунктах обмена валют составляет Т379, а продажи – Т381,5.

Официальный курс доллара США, установленный Нацбанком Казахстана на понедельник, составляет Т380,04.