Зеленский и Порошенко прошли во второй тур президентских выборов в Украине

Алматы. 1 апреля. КазТАГ – Телеведущий Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко прошли во второй тур президентских выборов в Украине, сообщает «Униан».

«По данным нескольких экзит-полов, во второй тур выборов президента выходят Зеленский и Порошенко», — говорится в сообщении.

Согласно окончательным данным национального экзит-пола Украины, за шоуменаЗеленского проголосовали – 30,6%, за действующего президента Порошенко – 17,8%, за лидера «Батькивщины» и экс-премьера страны Юлию Тимошенко – 14,2% избирателей. Схожие результаты дали и другие экзит-полы.

Напомним, ранее сообщалось, что, согласно опросам, в первом туре с большим отрывом лидирует Зеленский, сделавший одной из главных тем свой предвыборной кампании необходимость борьбы с коррупцией. Отмечалось, что, по прогнозам, ни одному из кандидатов не удастся набрать более половины голосов в воскресенье, что означает проведение второго тура выборов 21 апреля.

Кроме того, сообщалось, что регулярно участвующие в стычках во время политических акций лица спортивного телосложения, которых в Украине называют «титушками», собрались у здания украинского Центризбиркома.