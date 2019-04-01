Председатель правления сменился в ЕНПФ

Алматы. 1 апреля. КазТАГ — Председатель правления сменился в АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ), сообщает пресс-служба фонда.

«Решением совета директоров АО «ЕНПФ» (протокол №1 от 29 марта 2019 года) с 1 апреля 2019 года Курманов Жанат Бостанович назначен председателем правления АО «ЕНПФ», — говорится в сообщении в понедельник.

На этом посту он сменил Нурбуби Наурызбаеву.

«Решением совета директоров АО «ЕНПФ» (протокол №1 от 29 марта 2019 года) с 1 апреля 2019 года прекращены полномочия Наурызбаевой Нурбуби Серекхажиевны, возглавлявшей фонд с января 2017 года», — следует из сообщения.