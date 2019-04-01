На балансе ДП Алматы находится все оборудование АИС БДД, фиксирующее скорость движения транспорта на улицах

Алматы. 1 апреля. КазТАГ – Владимир Радионов. Все спецтехсредства и приборы, фиксирующие скорость движения ТС на улицах Алматы, находятся на балансе ДП, заявил директор ТОО Innovation Safety Centre Арман Абдухалыков.

«Заказчиком (установки оборудования — КазТАГ) выступил департамент внутренних дел. Есть договор, деньги шли из бюджета. Все оборудование автоматизированной информационной системы «Безопасность дорожного движения» (АИС БДД) передано на баланс управления полиции», — сказал Абдухалыков в ходе судебного заседания о законности установки камер и радаров на автодорогах Алматы в понедельник.

Вместе с тем он уверен, что приборы установлены в полном соответствии с требованиями законов и подзаконных актов, регламентирующих процедуры и полномочия по принятию решений проектирования и строительства.

«На пешеходных мостах Восточной объездной автодороги (ВОАД) установлены аппаратно-программные комплексы АИС БДД. Это ведомственная информационная система департамента полиции Алматы, входящая в состав интеллектуальной транспортной системы (ИТС). В соответствии с законом РК «Об архитектуре и градостроительстве», обеспечение ИТС является обязательным требованием проектирования дорог – то есть ИТС должна быть», — уточнил Абдухалыков.

Также он подчеркнул, что решение о создании АИС БДД было принято акиматом Алматы и оформлено в виде постановления на основании прямой компетенции акимата.

«Проект (АИС БДД – КазТАГ) разрабатывали уполномоченные и имеющие лицензии проектные компании, техническое задание было разработано ими же по заказу ТОО Innovation Safety Centre и с согласованием городских управлений архитектуры, природопользования, транспорта, ДВД, других уполномоченных организаций», — добавил Абдухалыков.

«В связи с услышанным мы считаем, что теперь наш иск необходимо адресовать департаменту полиции Алматы», — выразил в суде свою позицию представитель истца Станислав Лопатин.

ТОО Innovation Safety Centre устанавливало оборудование АИС БДД и было приглашено в суд в качестве третьей стороны.

Напомним, в начале марта группа юристов Алматы направило иск в суд с требованием признать размещение камер и радаров на автодорогах Алматы (в частности на ВОАД) незаконным. Суть иска состоит в том, что установка оборудования ничем не регламентирована, нет никаких правовых оснований ни на уровне законов, ни на уровне подзаконных актов, норм, правил. Первоначально иск был адресован управлению городской мобильности (бывшее управление транспорта и автодорог) Алматы. Однако на первом заседании представитель управления сказал, что в его ведомстве ничего о правилах размещения камер не знают, эти вопросы правильнее адресовать ДП Алматы.

На предыдущем судебном заседании, состоявшемся 28 марта, руководитель юридического отдела департамента полиции Алматы Айгуль Имашева сказала, что ДП Алматы не является собственником камер и радаров, установленных на автодорогах города.

«Департамент полиции не является администратором программы (по установке технических средств слежения — КазТАГ), сам департамент полиции их не устанавливает, мы только используем данные, которые в автоматическом режиме передаются в процессинговый центр. Эксплуатация, обслуживание — все на себя берет тот, кто устанавливал», — сказала Имашева в ходе судебного заседания.

Рассмотрение иска будет продолжено в суде 8 апреля.