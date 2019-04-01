Астана. 1 апреля. КазТАГ – Республиканский центр правовой информации реорганизовали в Казахстане, сообщается в постановлении правительства.

«Реорганизовать РГП на ПХВ «Республиканский центр правовой информации» министерства юстиции Республики Казахстан путем присоединения к нему ГУ «Институт законодательства Республики Казахстан». Переименовать РГП на ПХВ «Республиканский центр правовой информации» министерства юстиции Республики Казахстан в РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» министерства юстиции Республики Казахстан», — говорится в представленном в понедельник документе.

Уполномоченным органом по руководству соответствующей отраслью государственного управления в отношении предприятия определили минюст.

Предметом деятельности предприятия определили: участие в разработке концепций законопроектов и проектов законодательных актов, а также разработку научных концепций развития законодательства Республики Казахстан; проведение анализа эффективности законодательства (анализ нормативных правовых актов); обеспечение научной лингвистической экспертизы проектов законодательных актов, международных договоров, участницей которых намеревается стать Республика Казахстан, а также проектов международных договоров; проведение фундаментальных и прикладных научных исследований в области правового обеспечения деятельности государства; ведение государственного реестра нормативных правовых актов Республики Казахстан, эталонного контрольного банка нормативных правовых актов Республики Казахстан, а также единой базы данных аналитических и социологических исследований государственных органов Республики Казахстан, финансируемых из республиканского бюджета, в том числе совместных исследований с международными организациями; обеспечение перевода законодательных актов на английский язык и доступа к ним.

«Определить предприятие уполномоченной организацией: осуществляющей ведение государственного реестра нормативных правовых актов Республики Казахстан и Эталонного контрольного банка нормативных правовых актов Республики Казахстан; обеспечивающей научную лингвистическую экспертизу проектов законодательных актов, международных договоров, участницей которых намеревается стать Республика Казахстан, а также проектов международных договоров», — говорится в постановлении.