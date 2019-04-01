Астана. 1 апреля. КазТАГ – Ключевые критерии включения в список объектов приватизации утвердили в Казахстане, сообщается в постановлении правительства.

«Внести в постановление правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года №1141 «О некоторых вопросах приватизации на 2016-2020 годы» следующие дополнения: пункт 1 дополнить подпунктом 3) следующего содержания: «3) ключевые критерии (принципы) внесения в список приватизируемых компаний»; дополнить ключевыми критериями (принципами) внесения в список приватизируемых компаний согласно приложению к настоящему постановлению», — говорится в документе.

Согласно приложению, основаниями для инициирования внесения компании в список приватизируемых компаний отныне в Казахстане являются следующие критерии: 1) компания осуществляет предпринимательскую деятельность, не соответствующую условиям, указанным в пункте 1 статьи 192 Предпринимательского кодекса (ПК) Республики Казахстан от 29 октября 2015 года; 2) компания является субъектом малого предпринимательства в соответствии с критериями, установленными пунктом 3 статьи 24 ПК; 3) государство владеет неконтрольным пакетом акций (долями участия), которые не предоставляют право принимать стратегические решения, касаемые важнейших аспектов деятельности юридического лица. Третий критерий не распространяется в отношении юридических лиц, деятельность которых связана с обеспечением национальной безопасности, обороноспособности государства, использованием и содержанием стратегических и социально значимых объектов.

Согласно первому критерию, в список приватизации не попадут компании с участием государства по причине отсутствия иной возможности обеспечения национальной безопасности, обороноспособности страны или защиты интересов общества. Второй пункт оговаривает принадлежность компании к субъектам малого предпринимательства и микропредпринимательства.

Напомним, о планах кабмина утвердить ключевые критерии включения в список объектов приватизации МИА КазТАГ сообщало еще 20 декабря 2018 года.