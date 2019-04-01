Штрафы за несоответствующую продукцию на сумму свыше 9 млн тенге наложены в Казахстане

Алматы. 1 апреля. КазТАГ – В Казахстане в рамках мониторинга безопасности продукции возбуждено 130 дел об адмправонарушениях и наложено штрафов на сумму свыше 9 млн тенге, сообщает пресс-служба комитета охраны общественного здоровья минздравоохранения РК.

«По фактам выявленных нарушений субъектам предпринимательства было выдано 334 предписания об устранении нарушений требований законодательства РК, с обязательным разъяснением порядка его устранения. По результатам внеплановой проверки по фактам выявления несоответствующей продукции возбуждено 130 дел об административных правонарушениях, наложено штрафов на сумму свыше 9 млн тенге. Изъято с реализации более 1,5 тонн несоответствующей продукции, в том числе пищевой продукции», — отмечается в информации.

Так, за 2 месяца 2019 года по республике в рамках мониторинга безопасности продукции исследовано 10430 проб продукции, из них несоответствующими выявлены 1818 проб, что составило 17,4%.

«Несоответствия выявлены в следующих товарных группах пищевой продукции: мясопродукты – 18,1%, мясо птицы – 12,8%, рыба – 10,2%, масложировая – 2,8%, молокопродукты — 11,1%, кондитерские изделия – 13,7%, кулинарные изделия – 3,4%, хлебопродукты – 1,3%, мука и мукомольные изделия — 5,8%, овощи и фрукты – 8,5%, консервированная продукция – 6,0%, соковая продукция – 2,2%, алкогольные напитки -1,2%, БАДы – 0,5%», — говорится в информации.

Указывается, что основными нарушениями требований техрегламентов являются: нарушение производителями правил маркировки – 74,4%, несоответствие требованиям безопасности -12,1%, а также несоответствие заявленным свойствам или физико-химическим показателям – 13,5%, что является обманом потребителей.