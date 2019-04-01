В аппарате президента Кыргызстана прокомментировали ситуацию на границе с Казахстаном

Новости 74 0

Алматы. 1 апреля. КазТАГО ситуации на границе с Казахстаном проинформировал заведующий отделом политики стратегического развития, экономики и финансов аппарата президента КР Данияр Иманалиев во время пресс-конференции в понедельник, передает КирТАГ.

«На уровне правительства двух стран ведутся переговоры по ситуации на кыргызско-казахской границе. По кыргызским товарам, которые мы экспортируем в государства ЕАЭС, вопросов не возникает. По процедуре декларирования товаров народного потребления пытаются решить», — сказал Иманалиев.

Заведующий отделом внешней политики аппарата главы государства Данияр Сыдыков добавил, что усиленный контроль введен в отношении товаров народного потребления. Сельхозпродукция проходит без ограничений.

Отметим, на кыргызско-казахстанском пункте пропуска Ак-Тилек сегодня скопилось около 300 большегрузных фур.

ГПС КР поясняет, что причиной данной ситуации стала тщательная проверка грузов казахстанской стороной, что приводит увеличению времени проверки транспортных средств в пунктах пропуска Казахстана.

Большая Евразия – какая она? Большая Евразия – какая она?
6857

Похожие материалы:

  1. РФ рассматривает возможность участия в проекте строительства ж/д «Узбекистан – Кыргызстан — Китай»
  2. Один гражданин Таджикистана погиб, свыше 20 получили ранения в результате конфликта на таджикско-кыргызской границе
  3. Конфликт на кыргызско-таджикской границе: ранен гражданин Кыргызстана
  4. Глава Кыргызстана поздравил Токаева со вступлением в должность президента Казахстана
  5. В РФ пресечен ввоз более 104 тонн растительной продукции из Казахстана и Кыргызстана

Новости партнеров

Загрузка...