Установлена личность автовора, укравшего зеркало у Баландина

Алматы. 1 апреля. КазТАГ – Личность злоумышленника, укравшего автомобильное зеркало у казахстанского пловца, олимпийского чемпиона Дмитрия Баландина, установлена, сообщает пресс-служба ДП города Алматы.

«По факту кражи автомобильного зеркала у гр. Баландина Д. управлением полиции Алмалинского района проводится досудебное расследование по ст. 188 УК РК. При содействии сотрудников управления криминальной полиции города проводится комплекс оперативно-розыскных и специальных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления», — говорится в информации.

Указывается, что проанализированы данные с камер видеонаблюдения.

«Личность злоумышленника установлена. Его поимка — дело времени. В настоящее время оперативными сотрудниками проводится работа по поиску и изъятию похищенного зеркала. В этой связи проверяются места возможного сбыта похищенного имущества. Согласно данным управления криминальной полиции, подозреваемый в эту же ночь на том же месте похитил зеркала с автомашины марки «Ренж Ровер». Ведется следствие», — отмечается в информации.