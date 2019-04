К вопросу о том, кем в действительности является нынешний лидер британской лейбористской партии

Газета Daily Telegraph опубликовала статью Тома Харриса под названием «Theresa May must bear the responsibility for the rise of Jeremy Corbyn and his destructive brand of Marxism» — «Тереза Мэй должна нести ответственность за восхождение Джереми Корбина и его деструктивного марксизма».

Тереза Мэй и Джереми Корбин. (Фото: politicshome.com)

В ней говорится так: «Несмотря на продолжающийся хаос в парламенте и наличие серьезных противоречий и разногласий в среде консерваторов, марксистская лейбористская партия не должна быть даже допущена к участию в следующих (всеобщих парламентских) выборах.

Но ситуация, которую мы сейчас наблюдаем, представляет собой иллюстрацию того, насколько же изменился электорат со времен расцвета тэтчеризма. Теперь же положение таково, что основная оппозиционная партия набирает обороты, основываясь на критике дискредитированных, традиционно непопулярных политических решений».

Газета Daily Express опубликовала материал Милли Булл под названием «Iain Duncan Smith issues WARNING over ‘Marxist threat’ from Jeremy Corbyn premiership» — «Иэн Дункан Смит выступил с предостережением по поводу «марксистской угрозы», исходящей от премьерства Джереми Корбина».

В нем излагается следующее: «Иэн Дункан Смит предупредил, что партия тори находится в «опасной» ситуации, поскольку она сталкивается с угрозой со стороны партии лейбористов и «марксистской философии» Джереми Корбина.

В своей опубликованной на страницах газеты Daily Telegraph статье господин Дункан-Смит указал на то, что «самая опасная» ситуация, с которой сейчас сталкивается партия тори, связана с лейбористской партией. Он заявил: «Мы передали свою судьбу полностью в руки лейбористской партии, а также SNP (Scottish National Party — Шотландской национальной партии) – вместе с выступающим на их стороне Европейским Союзом».

Политик-консерватор предупредил о связанной с лидером лейбористов «угрозе», которая может обернуться «национальной катастрофой», если мистер Корбин станет руководить страной. Он сказал, что один из недостатков обсуждений по вопросу Брексита заключается в той их особенности, из-за которой тори (то есть консерваторы) кажутся «узкомыслящими и ориентированными на внутренние интересы».

Издание Revolutionpermanente.fr опубликовала статью Филиппа Алкоя под названием «Brexit. La Grande-Bretagne se déchire entre des options réactionnaires» — «Брексит. Великобритания разрывается между реакционными вариантами».

В ней говорится так: «Тереза Мэй зашла в тупик, и представители различных реакционных выборов находятся в поиске. Это не сулит ничего хорошего для рабочих и трудящихся классов.

Дело критики и борьбы против институтов империалистической и капиталистической Европы в интересах трудящихся не может быть вверено защитникам независимости и реакционерам. И борьба с этими течениями не может вестись руками либералов. Рабочие, молодежь и трудящийся класс – в особенности в таких империалистических странах, как Великобритания или Франция, — могут разрушить Европейский Союз богатых, только сражаясь против своих собственных национальных капиталистов в контексте глубоко интернационалистской перспективы.

Ни Европа империалистических стран, ни реакционный возврат к национальным границам не будут отвечать социальным, политическим и экономическим интересам рабочих, ибо главная проблема заключается в корневой основе всей капиталистической социально-экономической структуры».

Сейчас считается, что шансы Джереми Корбина стать премьер-министром Великобритании очень высоки. Этому человеку, известному неизменностью своих политических взглядов и являющемуся представителем старого классического лейборизма, сейчас уже почти семьдесят лет. Кресло члена британского парламента он занимает свыше 35 лет, с 1983 года.

Но его карьерный взлет в качестве публичного политика начался, можно сказать, лишь в середине нынешнего десятилетия. Главой лейбористской партии он стал в сентябре 2015 года. Его избрание на этот пост повергло в шок британский истеблишмент, который в основе своей состоит из представителей состоятельных семей. И не только потому, что он является настоящим представителем трудящегося класса и был в молодости профсоюзным активистом. Главный пугающий британскую политическую элиту фактор заключается в том, что теперь вся та трансформация, которой британская лейбористская партия (одна из столпов традиционной двухпартийной политической системы Соединенного королевства) подверглась за предыдущие два десятилетия, пошла коту под хвост.

Дело в том, что после того, как в 1994 году лидером лейбористской партии был избран Тони Блэр, ее идеология подверглась серьезным изменениям. И с тех пор уже было принято говорить о «новых лейбористах», опирающихся на концепцию «третьего пути» и занимающихся поиском альтернативы в форме компромиссной конвергенции двух элементов — рыночной экономики и социальной справедливости. То есть – о фактическом отказе от установок классического лейборизма. Но состоявшийся три с лишним года назад приход придерживающегося левых взглядов Джереми Корбина на пост лидера лейбористов означал возвращение партии к истокам. Такие ожидания в дальнейшем начали оправдываться. Нынешние лейбористы – это уже не столько левоцентристская, сколько социалистическая партия. И ее идеи находят поддержку у значительной части британского общества.

Этому в немалой степени способствуют испытываемые британцами безрадостные последствия политики, проводившейся консервативными правительствами страны со времен расцвета тэтчеризма. Взять, к примеру, предпринятую кабинетом Маргарет Тэтчер кампанию по приватизации секторов экономики, контролировавшихся государством. В ее рамках в частные руки было передано, помимо прочего, ЖКХ. Джереми Корбин в 1980-ые годы резко критиковал такую политику и вступал в дебаты с самой Маргарет Тэтчер. И теперь он, будучи лидером лейбористов, добился включения в программу партии вопроса национализации ЖКХ в Великобритании. Такая мера поддерживается большинством рядовых британцев. И лейбористы заявляют, что они в случае формирования своего правительства намерены «вернуть основные коммунальные услуги обратно в государственную собственность, чтобы снизить цены, сделать эту сферу более ответственной, а экономику устойчивой».

***

© ZONAkz, 2019г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.