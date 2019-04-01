В закон РК «О доступе к информации» планируют внести изменения

Астана. 1 апреля. КазТАГ – В закон Республики Казахстан «О доступе к информации» планируется внести изменения, сообщается в концепции законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информации».

«Мониторинг реализации закона Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года «О доступе к информации» выявил ряд проблем с его реализацией на практике в течение трех прошедших после его принятия лет. (…) В этой связи на данном этапе необходим очередной пакет поправок в законодательство Республики Казахстан для дальнейшего развития транспарентного и подотчетного государства», — говорится в документе.

Как уточнили разработчики, выявленные проблемы с реализацией закона на практике упоминаются в публикациях в СМИ, в выступлениях депутатов мажилиса, представителей НПО, бизнеса и других.

«Критика касается не только государственных органов как основного обладателя информации, которые обязаны выполнять требования законодательства в области доступа к информации, но и субъектов квазигосударственного сектора, а также других категорий обладателей информации», — отметили авторы концепции.

Кроме того, добавили они, в рамках реализации проектов «Дополнительный обзор, ведущий к полному обзору государственного управления (Функциональный обзор)» и «Поддержка реализации функционального обзора» отмечалось, что «закон пока не работает в полной мере, в том числе отсутствует эффективный контроль за его соблюдением».

«Данные выводы также подтверждаются результатами проведенного в 2018 году по заказу министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан исследования на тему: «Обеспечение доступа граждан и профессионального медиа-сообщества к информации в Казахстане: регионы и центры». Позиции Казахстана в международных рейтингах также свидетельствуют о необходимости законодательных изменений», — подчеркнули разработчики.

По их словам, несмотря на принятие в 2015 году закона «О доступе к информации» и функционирование при министерстве информации и общественного развития комиссии по вопросам доступа к информации, «на сегодня отсутствует компетенция уполномоченного органа в области доступа к информации, что вызывает множество вопросов на практике».

«Таким образом, необходимо определить компетенцию уполномоченного органа на законодательном уровне. В рамках 94 шага плана нации в Казахстане внедряются принципы «Открытого правительства», в том числе созданы интернет-порталы «Открытого правительства». Однако на сегодня отсутствует понятие «открытого правительства». В связи с чем, требуется его законодательное определение», — добавили авторы поправок.

Отмечается, что к обладателям информации в соответствии с законом отнесены государственные органы, государственные учреждения, не являющиеся государственными органами, субъекты квазигосударственного сектора, субъекты государственной монополии и другие, которые обязаны размещать информацию на интернет-ресурсе.

«При этом, в соответствии с поручениями Заместителя Премьер-Министра от 21 июня 2018 года №20-3/05-2019 и от 23 июля 2018 года №11-3/05-2038, создается единый сайт государственных органов, который объединит интернет-ресурсы всех центральных государственных и местных исполнительных органов», — сказано в документе.

Авторы поправок отметили, что законом определен перечень информации, размещаемой обладателями информации на интернет-ресурсе, но то же время, по их словам, «указанный перечень не учитывает специфики деятельности государственных учреждений, не являющихся государственными органами, субъектами квазигосударственного сектора и других обладателей информации, а также потребностей населения и бизнеса».

«Вышеуказанное потребует внесения изменений в статью 16 («Размещение информации на интернет-ресурсах» – КазТАГ) закона «О доступе к информации». Работа созданных в рамках внедрения «Открытого правительства» интернет-порталов «Открытые данные», «Открытые бюджеты», «Открытые НПА», «Оценка эффективности деятельности государственных органов» урегулирована статьей 17 закона «О доступе к информации». Однако, нормативно-правовая основа для функционирования портала «Открытый диалог», где граждане подают обращения на блоги первых руководителей, а также участвуют в интернет-конференциях и опросах, отсутствует, что требуют соответствующих изменений», — добавили разработчики.

В настоящее время на интернет-портале открытых данных, как отмечается, информация размещается только государственными органами. В то же время, сообщили авторы поправок, обладателями информации согласно закону являются также государственные учреждения, не являющиеся государственными органами, субъекты квазигосударственного сектора, субъекты государственной монополии и другие.

«Указанное влечет за собой необходимость внесения изменений в статью 17 («Размещение информации на веб-портале «Электронного правительства» – КазТАГ) в части расширения категорий лиц, обязанных размещать информацию на портале «Открытые данные». Данные меры позволят обеспечить эффективную реализацию конституционного права каждого на доступ к информации, а также соответствие международным стандартам, политикам и лучшей практике стран-членов ОЭСР», — заключили авторы документа.

Концепция законопроекта вынесена на публичное обсуждение до 12 апреля.

Напомним, ранее МИА КазТАГ сообщало, что в Казахстане за незаконную установку зарубежного спутникового телевидения предлагают вводить административные санкции. Также стало известно, что казахстанские телеканалы с государственным участием могут потерять самостоятельность в принятии решений по вещанию. Разработчики поправок предлагают также частично снять запрет с рекламы слабоалкогольной продукции. Помимо этого сообщалось, что ТВ-операторам Казахстана могут разрешить заменять пустые и черные экраны на рекламу. Вместе с тем, концепция предусматривает временное выведение государственного информационного заказа акиматов из системы государственных закупок в связи с выявлением фактов двойного субсидирования СМИ. Также авторы концепции предлагают закрепить процедуру согласования акиматами тематических линий госинформзаказа.