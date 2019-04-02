Назначен замакима Кызылординской области

Алматы. 2 апреля. КазТАГ – Заместителем акима Кызылординской области назначен Бахытжан Намаев, сообщает пресс-служба акима региона.

«Распоряжением акима Кызылординской области по согласованию с администрацией президента Республики Казахстан Намаев Бахытжан Билялович назначен заместителем акима области по вопросам развития агропромышленного комплекса», — сообщили в облакимате во вторник.

Намаев до назначения на новую должность с марта 2018 года возглавлял управление предпринимательства и туризма Кызылординской области, еще раньше возглавлял Батумский нефтяной терминал, а до занимал руководящие посты в системе АО «НК «КазМунайГаз».