Соглашение по информбезопасности вступило в силу для четырех стран-членов ОДКБ

Алматы. 2 апреля. КазТАГ – Соглашение по информационной безопасности вступило в силу для четырех стран-членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает пресс-служба организации.

«1 апреля 2019 года вступило в силу для Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Республики Таджикистан соглашение о сотрудничестве государств-членов ОДКБ в области обеспечения информационной безопасности, подписанное 30 ноября 2017 года. Целью Соглашения является дальнейшее развитие взаимодействия государств-членов в интересах обеспечения информационной безопасности ОДКБ», — говорится в сообщении во вторник.

В рамках соглашения страны-члены ОДКБ договорились: укреплять межведомственное взаимодействие; совершенствовать механизмы противодействия угрозам в информационной сфере; проводить совместные практические мероприятия, направленные на укрепление информационной безопасности и противодействие противоправной деятельности в информационном пространстве государств-членов ОДКБ; содействовать разработке и скорейшему принятию под эгидой ООН универсальных правил, норм и принципов ответственного поведения государств в информационном пространстве; оказывать взаимную помощь в целях развития технологической основы (базы) обеспечения информационной безопасности государств-членов.