Работникам ТОО «МНКС Синопэк Казахстан» после требований повысят зарплату на 15-20%

Актобе. 2 апреля. КазТАГ — Работникам АФ ТОО «МНКС Синопэк Казахстан» повысят зарплату на 15-20%. Такая договоренность была достигнута в ходе переговоров между работниками и руководством компании, сообщил корреспонденту агентства заместитель акима Актюбинской области Кайрат Бекенов.

1 апреля работники «МНКС Синопэк Казахстан» не вышли на работу, собравшись у офиса предприятия. Они потребовали повысить размер заработной платы.

По поручению главы региона Ондасына Оразалина на встречу с ними выехал заместитель акима области Кайрат Бекенов, который разъяснил собравшимся о том, что трудовые споры решаются в соответствии с законом посредством согласительной комиссии. В состав согласительной комиссии вошли представители руководства компании, профсоюзной организации и работники.

«По итогам данной встречи единогласно было принято решение о повышении зарплаты на 15-20% в зависимости от категории», — сообщил о принятом решении Бекенов.

Предприятие возобновило работу.