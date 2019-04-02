Золото подорожало по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в понедельник

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Алматы. 2 апреля. КазТАГ Цена за тройскую унцию золота по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в понедельник составила $1293,5.

Относительно утреннего фиксинга в понедельник стоимость тройской унции в долларовом выражении повысилась на 1,6.

Стоимость унции золота в евро составила 1152,25 (+3,1), а в британских фунтах – 986,68 (-0,59).

Межбанковский фиксинг золота осуществляется каждый торговый день в 10.30 и 15.00 по времени Гринвича. Результаты фиксинга используются как ориентир при торгах фьючерсами золота по всему миру. В определении цены участвуют пять финансовых институтов, между которыми осуществляется физическая поставка золота.

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