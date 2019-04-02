Тургумбаев поручил вести круглосуточный мониторинг паводковой ситуации в Казахстане

Астана. 2 апреля. КазТАГ — Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев поручил вести круглосуточный мониторинг паводковой ситуации, сообщает пресс-служба МВД.

«Глава МВД РК поручил активизировать противопаводковые мероприятия и вести круглосуточный мониторинг паводковой ситуации. Руководству комитета по ЧС также поручено ежедневно информировать СМИ о текущей ситуации», — сообщил официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз во вторник.

Тургумбаев отметил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал несколько поручений, среди которых поддержка и обеспечение общественной безопасности в стране.

«Президент отметил ключевое значение правоохранительной системы, указал на усиление взаимодействия органов правопорядка с местными исполнительными органами», — подчеркнул Тургумбаев на аппаратном совещании МВД.

Ранее сообщалось, что заместитель председателя КЧС МВД РК Марат Кульдиков назвал причины подтопления домов в Кокшетау.

«Сегодня в 04.50 произошло резкое повышение уровня воды на реке Кылшакты и река вышла из берегов, и подтопила 6 домов и 15 дворовых участков в Кокшетау. На сегодняшний час проводятся инженерные работы, проводится отсыпка берега реки и откачка воды из этих домов. (…) В данное время уровень воды уже падает», — сказал Кульдиков в кулуарах правительства во вторник.

Также в пресс-службе ДЧС ВКО сообщали, что приток талых и грунтовых вод продолжается прибывать в озерах, расположенных вблизи села Бескарагай. В настоящий момент подтопленными остаются 3 дома по улицам Октябрьская, Молдожанова и Гоголя, а также 59 дворовых территорий.

Напомним, 31 марта в КЧС сообщали об отсутствии угрозы подтоплений населенных пунктов. Отмечалось, что в Акмолинской и Карагандинской областях продолжается проведение превентивных мероприятий и ликвидационных работ на паводкоопасных участках.