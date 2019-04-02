Найден незаконный источник поставки инсулина в Узбекистан из Казахстана — Биртанов

Астана. 2 апреля. КазТАГ – Баубек Коныров. Правоохранительные органы выявили источник незаконной поставки казахстанского инсулина в Узбекистан, сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов.

«По казахстанскому инсулину, который был обнаружен в Узбекистане. Вы знаете, мы инициировали данное расследование. Сейчас источник этого инсулина обнаружен, проводятся следственные действия. К сожалению, мы не можем это озвучивать, но по нашей информации, правоохранительные органы уже ведут расследование», — сообщил Биртанов на пресс-конференции в правительстве во вторник.

Он добавил, что год назад были проведены тотальный анализ и проверка учета бесплатного инсулина по всей стране и выявлены проблемы.

«Передали в правоохранительные органы весной прошлого года. Проходила практически до последнего времени массивная проверка этих фактов нами совместно с правоохранительными органами, генпрокуратурой. Порядка 28 уголовных дел возбуждено. Детали правоохранительные органы будут сами сообщать», — сказал Биртанов.

Министр сообщил, что в настоящее время проводится второй цикл проверок в спецдиспансерах и центрах ВИЧ.

«Уже сейчас выявляются факты нерационального использования. Все это выявить нам позволяет цифровизация услуг. Эту работу дальше будем продолжать», — отметил глава минздрава.

Ранее в минздраве Казахстана подтверждали факт продажи казахстанского инсулина в Узбекистане. Как отмечала председатель комитета фармации минздравоохранения РК Людмила Бюрабекова, ведомство обращалось в КНБ, которые самостоятельно проводят свое расследование в части утечки данного препарата.

«Он действительно был приобретен «СК Фармация» для оказания гарантированного объема бесплатной медпомощи. Эта та серия, которая была приобретена в 2018 году», — подтверждала Бюрабекова.