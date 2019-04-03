Алматы. 3 апреля. КазТАГ – Китай построит крупнейший в мире танкер для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ), сообщает китайская газета GlobalTimes.

«Китай подписал соглашение с норвежским классификационным обществом и провайдером морских услуг DNV GL о создании сверхбольших перевозчиков сжиженного природного газа (СПГ)», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что компания Hudong-Zhonghua Shipbuilding (Group) Co, принадлежащая государственной корпорации кораблестроения Китая и DNV GL будут совместно разрабатывать танкер грузоподъемностью 270 тыс. кубометров СПГ, который может перевозить эквивалент 155 млн кубометров природного газа за раз – объем, достаточный, чтобы обеспечивать газом 4,7 млн домохозяйств в Шанхае в течение месяца.

При этом отмечается, что в танкерах для СПГ должна постоянно поддерживаться крайне низкая температура -163.

По информации Института экономических и технологических исследований CNPC, Китай превзошел Японию как крупнейшего в мире импортера природного газа. В ближайшие годы внешняя зависимость КНР от сырой нефти вырастет до 69,8%, а от природного газа вырастет до 45,3%, в связи с чем рост спроса на перевозчики СПГ неизбежен. Кроме того, создание крупнейших танкеров для СПГ позволит обезопасить китайскую цепочку энергопоставок и разрушить монополию Японии и Южной Кореи.