Обязательную вертикаль профсоюзов планируют исключить в Казахстане

Астана. 3 апреля. КазТАГ – Обязательную вертикаль профсоюзов планируется исключить в Казахстане, сообщается в концепции проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам труда».

«В рамках данного законопроекта необходимо исключить обязательную вертикаль профсоюзов и исключить из Трудового кодекса Республики Казахстан положения, позволяющих Национальной палате предпринимателей (НПП) «Атамекен» выступать полномочным представителем работодателей в социальном партнерстве согласно конвенции МОТ №87 о свободе ассоциации и защите права на организацию, ратифицированной законом Республики Казахстан от 30 декабря 1999 года», — говорится в документе.

В концепции отмечается, что практика применения «показала отсутствие необходимости создания в рамках отраслевых соглашений советов по вопросам предупреждения и разрешения коллективных трудовых споров, советов по безопасности и охраны труда, групп наблюдателей для участия в разработке и принятии соглашений, коллективных договоров, координационных центров по развитию кадрового потенциала и квалификаций», так как они, по мнению авторов законопроекта, «дублируют работу самой отраслевой комиссии».

«В настоящее время во многих отраслевых соглашениях нормы о необходимости создания советов по вопросам предупреждения и разрешения коллективных трудовых споров, советов по безопасности и охраны труда, групп наблюдателей для участия в разработке и принятии соглашений, коллективных договоров, координационных центров по развитию кадрового потенциала и квалификаций отсутствуют», — добавили разработчики.

Они указывают, что в отраслевых соглашениях нефтегазового комплекса, химической промышленности, строительства и ЖКХ отражено, что на отраслевом уровне функции советов, без их формирования, реализуются в рамках работы отраслевой комиссии по социальному партнерству.

«Практика показывает, что вопросы безопасности и охраны труда, предупреждения и разрешения коллективных трудовых споров, развития кадрового потенциала и квалификаций, рассматриваются на заседаниях отраслевой комиссии, поэтому нет необходимости создания вышеуказанных советов. В этой связи, предлагается исключить из положений отраслевых соглашений создание подобных образований», — сказано в документе.

Кроме того, авторы концепции предлагают пересмотреть содержания генерального, отраслевых и региональных соглашений.

«В целях предупреждения коллективных трудовых споров, а также связи с возникающими разногласиями касательно заключения коллективного договора в организациях, вносится уточнение о том, что в организации заключается один коллективный договор», — добавили разработчики.

Концепция законопроекта вынесена на публичное обсуждение до 16 апреля.