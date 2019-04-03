Назарбаев отметил актуальность реализации проектов Фонда первого президента, направленных на поддержку талантливой молодежи

Алматы. 3 апреля. КазТАГ – Первый президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев провел совещание, сообщает пресс-служба Акорды.

В совещании приняли участие руководитель канцелярии первого президента РК – Елбасы Махмуд Касымбеков, помощник Абай Бисембаев, руководители структурных подразделений канцелярии, а также библиотеки и Фонда первого президента.

«В ходе совещания Елбасы Нурсултану Назарбаеву было доложено о завершении организационно-правовых мероприятий, связанных с началом деятельности канцелярии первого президента РК – Елбасы, а также представлена информация о результатах работы по подбору кадров», — отмечается в информации.

Назарбаев указал на необходимость обеспечения своевременного и эффективного выполнения задач, поставленных перед канцелярией первого президента.

«Я приступил к обязанностям первого президента – Елбасы, которые регламентируются соответствующим конституционным законом. Кроме того, я являюсь председателем Совета безопасности, Ассамблеи народа Казахстана, продолжаю осуществлять руководство партией Nur Otan. Впереди много работы. Для обеспечения всей этой деятельности создана канцелярия первого президента. Все организационные вопросы решены. Теперь всем необходимо приступить к выполнению возложенных на них функций», — сказал Елбасы.

Назарбаев также отметил необходимость налаживания эффективного межведомственного взаимодействия в целях качественного решения стратегических задач по дальнейшему развитию государства.

«Сегодня и президент, и правительство работают над задачами, обозначенных в утвержденных мной программных документах, послании, а также озвученных на съезде партии. Мы все должны работать во благо Казахстана, для обеспечения стабильности, единства и развития страны. Это наша общая задача», — подчеркнул Назарбаев.

Назарбаев особо акцентировал внимание на важности осуществления общественно значимых инициатив. В данном контексте Назарбаев отметил актуальность реализации проектов Фонда первого президента, направленных на всестороннюю поддержку талантливой молодежи.

По итогам совещания Назарбаев дал ряд конкретных поручений.