Алматы. 3 апреля. КазТАГ – Крупную партию саженцев роз из Казахстана не впустили в Россию, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской области РФ.

«2 апреля 2019 года на пункте пропуска «Бугристое» (город Троицк) сотрудники управления Россельхознадзора по Челябинской области вернули в Казахстан машину с саженцами. При досмотре в машине обнаружены 500 саженцев роз и шесть саженцев яблони, которые везли из Казахстана в Челябинскую область», — говорится в распространенном в среду сообщении.

Как заявили в российском ведомстве, предъявить на растения фитосанитарный сертификат страны отправления водитель не смог, «чем нарушил требования карантинного законодательства».

Водитель в итоге привлечен к административной ответственности, а автомобиль с грузом вернули на территорию Казахстана.