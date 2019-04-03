Новые поправки ужесточают надзор над журналистами и вводят многоступенчатую цензуру – «Әділ сөз»

Алматы. 3 апреля. КазТАГ – Новые поправки в сфере информации ужесточают надзор над журналистами и вводят многоступенчатую цензуру, сообщает международный фонд защиты свободы слова «Әділ сөз».

«Что в сухом остатке? Чиновникам – больше полномочий, журналистам – еще более жесткий надзор и контроль плюс туманные обещания некоторых коврижек, гражданам – более тщательно отобранная, то есть прошедшая многоступенчатую цензуру «правильная информация», — прокомментировали в среду в фоне концепцию нового проекта дополнений и изменений в законодательные акты по вопросам информации.

1 апреля МИА КазТАГ сообщало, что в Казахстане за незаконную установку зарубежного спутникового телевидения предлагают вводить административные санкции. Также стало известно, что казахстанские телеканалы с государственным участием могут потерять самостоятельность в принятии решений по вещанию. Разработчики поправок предлагают также частично снять запрет с рекламы слабоалкогольной продукции. Помимо этого сообщалось, что ТВ-операторам Казахстана могут разрешить заменять пустые и черные экраны на рекламу. Вместе с тем, концепция предусматривает временное выведение государственного информационного заказа акиматов из системы государственных закупок в связи с выявлением фактов двойного субсидирования СМИ. Также авторы концепции предлагают закрепить процедуру согласования акиматами тематических линий госинформзаказа. Еще одним предложением является внесение поправок в закон «О доступе к информации».

«Чтобы улучшить ситуацию, предлагается за установку НЗСО (незарегистрированные зарубежные спутниковые операторы – КазТАГ) наказывать, а чтобы никто не избежал наказания, «дополнить компетенцию местных исполнительных органов по выявлению фактов вышеуказанного нарушения». Простите, а как же право граждан на беспрепятственный доступ к информации? Кто имеет право посягать на Конституцию, решая за нас, кто и как нам смотреть?» — поинтересовались в фонде «Әділ сөз».

Комментируя предложенные поправки в закон «О доступе к информации» правозащитники отметили, что «предлагается в итоге – ввести в закон пару терминов и, опять же, позаботиться о полномочиях министерства информации: «необходимо определить компетенцию уполномоченного органа на законодательном уровне».

«А ведь та же не раз упомянутая в Концепции ОЭСР констатирует: отсутствует административная ответственность за нарушение срока предоставления информации по запросам, отсутствует уголовная ответственность за умышленное или сознательное нарушение права на доступ к информации, отсутствуют в законе РК «О доступе к информации» положения, направленных на защиту информаторов, и рекомендует эти пробелы восполнить», — указали разработчикам поправок в фонде.

Напомним, концепция законопроекта вынесена на публичное обсуждение до 12 апреля.