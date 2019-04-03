Назначены замакима Акмолинской области и аким Кокшетау

Алматы. 3 апреля. КазТАГ – Назначены заместитель акима Акмолинской области и аким Кокшетау, сообщает пресс-служба главы региона.

«Распоряжением акима области от 3 апреля текущего года, по согласованию с администрацией президента Республики Казахстан, заместителем акима Акмолинской области назначен Аскар Муратулы», — сообщили в облакимате в среду.

До назначения на новую должность Муратулы с 2017 года был руководителем управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области, а до этого – с 2015 по 2017 годы возглавлял Зерендинский район области. Еще раньше – с 2012 по 2015 годы так же, как и до нынешнего назначения, был руководителем управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области.

«Сегодня руководитель региона Ермек Маржикпаев представил активу города Кокшетау нового акима. Распоряжением акима Акмолинской области от 3 апреля текущего года по согласованию с администрацией президента Республики Казахстан и с согласия городского маслихата им стал Смаилов Амангельды Халауденович», — добавили в акимате Акмолинской области.

Смаилов с ноября 2018 года занимал пост замакима Кокшетау, еще раньше – с 2015 по 2017 годы руководил управлением строительства Акмолинской области, а до этого – с 2014 по 2015 годы как и до нынешнего назначения был заместителем акима Кокшетау.