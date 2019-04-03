Регулярный рейс Баку-Алматы запустила азербайджанская авиакомпания AZAL

Алматы. 3 апреля. КазТАГ – Азербайджанская авиакомпания Azerbaijan Airlines – AZAL запустила регулярный рейс Баку-Алматы-Баку, сообщает пресс-служба Международного аэропорта Алматы.

«Регулярный рейс Баку-Алматы-Баку будет выполняться на лайнерах Airbus 319 и 320 дважды в неделю. Вылет из Международного аэропорта Гейдар Алиев по вторникам и субботам в 20.00, время в пути – 2 часа 50 минут; вылет из Алматы – в среду и воскресенье в 2.20, время в пути – 3,5 часа», — указывается в сообщении.

Стоимость билетов в обе стороны будет свыше 125 тыс. тенге.

«Минимальный тариф включает провоз 23 кг багажа и 10 кг ручной клади», — уточняется в сообщении.