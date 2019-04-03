Астана. 3 апреля. КазТАГ — Стала известна причина отмены рейса Дубай – Шымкент, передает корреспондент агентства.

«Рейс FZ 738/739 авиакомпании Fly Dubai от 2 апреля по маршруту Дубай – Шымкент – Дубай, по информации авиакомпании Fly Dubai, был отменен по причине отсутствия подтверждения слотов на летнюю навигацию 2019 года от международного аэропорта Шымкента, которые были использованы в период предшествующей зимней навигации. Все пассажиры отмененного рейса были размещены в гостиницах, предложено питание», — сообщили в пресс-службе комитета гражданской авиации (КГА) МИИР РК в среду.

В комитете отметили, что все пассажиры, вылетающие из Дубай, перебронированы на рейсы в Шымкент через Астану, Алматы, Бишкек и Ташкент. Пассажирам, не вылетевшим из Шымкента, была предоставлена гостиница и возможность вылета через другие города.

«Авиакомпания Fly Dubai возмещает туристическим операторам дополнительные расходы, связанные с дополнительным пребыванием в ОАЭ на основании поступающих запросов», — резюмируется в сообщении.

Напомним, 2 апреля сообщалось, что почти 80 туристов из Шымкента сняли с рейса в аэропорту Дубая.