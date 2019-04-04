В получении взяток квартирами и $60 тыс. подозревается экс-глава «Астана су арнасы»

Астана. 4 апреля. КазТАГ – Баубек Коныров. Экс-руководителя «Астана су арнасы» подозревают в получении взятки в виде двух квартир и $60 тыс., сообщил директор департамента по связям с общественностью агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции Арман Бердалин.

«Департаментом Нацбюро по противодействию коррупции по городу Нур-Султан проводится досудебное расследование в отношении бывшего руководителя государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Астана су арнасы», — сообщил Бердалин на брифинге в четверг.

Он добавил, что экс-руководитель «Астана су арнасы» подозревается в получении взятки в виде двух квартир в одном из жилых комплексов столицы и денежных средств в сумме 60 тыс. долларов от директора ТОО за заключение допсоглашения о передаче офисных и цокольных помещений в пользу ТОО и подписание актов приема передачи данного ЖК на баланс предприятия.

«В связи с полным признанием вины процессуальное задержание не применялось, расследование продолжается», — отметил Бердалин.