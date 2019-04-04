Астана. 4 апреля. КазТАГ – Увольнения и другие наказания последовали после внутреннего ожога 10-месячного ребенка в Шымкенте, сообщает пресс-служба минздрава.

«Выявлены следующие нарушения: осуществление клинической деятельности врача-инфекциониста без соответствующего допуска, к проведению процедуры допущена медсестра, не имеющая достаточного практического опыта работы, которой нарушен алгоритм проведения процедуры. При этом, со стороны ответственных сотрудников больницы отсутствовал контроль за правильностью проведения процедуры. По итогам проверки, по данному факту две медсестры уволены, старшая медсестра снята с должности, по отношению к заместителю главного врача и лечащему врачу приняты меры дисциплинарного взыскания в виде строгого выговора», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

В минздраве уточнили, что внеплановую проверку с участием независимых экспертов со 2 апреля провел комитет охраны общественного здоровья (КООЗ).

«На главного врача Шымкентской городской инфекционной больницы наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 45 МРП. Также материалы по результатам проверки будут направлены в правоохранительные органы для принятия процессуального решения», — добавили в ведомстве.

Ребенок 3 апреля из областной детской больницы Шымкента доставлен по линии санавиации в Научный центр педиатрии и детской хирургии Алматы.

«В настоящий момент состояние ребенка не тяжелое, стабильное. При осмотре отмечается ожог правой ягодицы и прямой кишки. Ребенку проведена ректоскопия, при которой отмечается ожог слизистой прямой кишки без признаков некроза и кровотечения. Остальные отделы толстой кишки не изменены. Ребенок получает консервативное лечение. Прогноз заболевания благоприятный. Лечение ребенка находится на контроле министерства», — заверили в минздраве.

Напомним, 3 апреля сообщалось, что малыш получил ожог I и II степени в инфекционной больнице Шымкента после того, как медсестра сделала ему клизму. Отмечалось, что ребенок поступил с ОРВИ 26 марта. Клизму сделали 29 марта, в этот день его собирались выписать, но был запор, и врач выписал клизму. Температура воды в клизме была +70.