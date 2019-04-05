Марат Оразаев назначен ответсеком минсельхоза

Астана. 5 апреля. КазТАГ – Марат Оразаев назначен ответственным секретарем минсельхоза, сообщает пресс-служба главы государства.

«Оразаев Марат Аблахатович назначен ответственным секретарем министерства сельского хозяйства Республики Казахстан», — сообщили в Акорде в пятницу.

Оразаев в период с 2011 по 2012 годы был заместителем управляющего делами президента, еще раньше в 2009 году был исполняющим обязанности председателя комитета по водным ресурсам, а до этого с июня 2008 года занимал пост вице-министра сельского хозяйства. Также известно, что он был директором департамента экономики и бюджетного планирования нацкомпании «Астана ЭКСПО-2017».