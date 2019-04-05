Астана. 5 апреля. КазТАГ – Алмаз Нуразхан возглавил Национальный музей Казахстана, сообщает пресс-служба главы государства.

«Нуразхан Алмаз Шайкенулы назначен директором Национального музея Республики Казахстан», — сообщили в Акорде в пятницу.

Нуразхан с декабря 2018 года был исполняющим обязанности директора Нацмузея, а до этого с 2017 по 2018 годы руководил департаментом по делам культуры и искусства Министерства культуры и спорта. Также занимал в разные годы посты заместителя директора Нацмузея, директора РГУ «Государственный музей золота и драгоценных металлов», президента АО «Фонд духовного развития народа Казахстана».